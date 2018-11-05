Понедельник
05 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

В Росмолодежи объяснили свердловской чиновнице, в чем она не права

5 Ноября 2018 в 16:03
В Росмолодежи объяснили свердловской чиновнице, в чем она не права

Государство всегда заботится о своих гражданах, о молодежи и детях. Одним из его приоритетов является рост рождаемости. Такой ответ дали в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) на заявление директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Гладских.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой чиновница отвечает на вопрос волонтеров о финансировании детских и молодежных проектов. Глацких назвала неправильным тот факт, что современная молодежь ждет какой-то помощи от государства.

«Государство вам ничего не должно. Должны родители. Страна не просила их вас рожать», - заявила чиновница.

С такой позицией в Росмолодежи в корне не согласны. Слова Глацких в агентстве назвали «крайне некорректными».

«Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы - самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», - отмечается в сообщении Росмолодежи, которое цитирует ТАСС.

Сама чиновница от своих слов уже открестилась, назвав их «вырванными из контекста». Так это или нет, пообещал разобраться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН ранее предложил уволить Глацких с занимаемой должности.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.