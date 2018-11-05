В Росмолодежи объяснили свердловской чиновнице, в чем она не права

Государство всегда заботится о своих гражданах, о молодежи и детях. Одним из его приоритетов является рост рождаемости. Такой ответ дали в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) на заявление директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Гладских.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой чиновница отвечает на вопрос волонтеров о финансировании детских и молодежных проектов. Глацких назвала неправильным тот факт, что современная молодежь ждет какой-то помощи от государства.

«Государство вам ничего не должно. Должны родители. Страна не просила их вас рожать», - заявила чиновница.

С такой позицией в Росмолодежи в корне не согласны. Слова Глацких в агентстве назвали «крайне некорректными».

«Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы - самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», - отмечается в сообщении Росмолодежи, которое цитирует ТАСС.

Сама чиновница от своих слов уже открестилась, назвав их «вырванными из контекста». Так это или нет, пообещал разобраться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с НСН ранее предложил уволить Глацких с занимаемой должности.