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В «Роскосмосе» пообещали содействовать следствию по делу о госизмене

21 Июля 2018 в 12:19
В «Роскосмосе» пообещали содействовать следствию по делу о госизмене

Следственный комитет пока не уведомил руководство «Роскосмоса» о планируемых допросах бывшего и текущего руководства госкорпорации и подведомственный ей институтов и предприятий. Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

В корпорации подчеркнули, что готовы предоставить любую помощь следствию, но пока никакой информации о планируемых допросах к руководству не поступало.

Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — сказал Устименко.

Ранее появилась информация, что директор информационно-аналитического центра компании Дмитрий Пайсон, пишет Газета.ру

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