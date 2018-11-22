В Роскачестве рассказали о правильной туалетной бумаге

Роскачество выяснило, насколько безопасна туалетная бумага, представленная на прилавках отечественных магазинов. Как пишет РИА Новости, в общей сложности тестирование прошла продукция 30 популярных торговых марок. Результаты исследования публикует официальный сайт ведомства.

Отмечается, что специалисты Роскачества искали в туалетной бумаге опасные хлор и свинец, растворяли её в воде и измеряли каждый рулон в длину, а также сравнивали однослойную бумагу с многослойной. В результате наивысшей оценки экспертов удостоилась продукция пяти марок туалетной бумаги.

Помимо этого, в ходе исследования, эксперты доказали, что бумага, изготовленная из вторсырья, соответствует всем требованиям безопасности. Хром, цинк, мышьяк, хлор и формальдегид не были обнаружены ни в одном рулоне. В Роскачестве подчеркнули, что вся бумага, которая приняла участие в исследовании, не вызывает раздражения кожи и слизистой, отмечает ФедералПресс.