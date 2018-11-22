Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

В Роскачестве рассказали о правильной туалетной бумаге

22 Ноября 2018 в 10:09
В Роскачестве рассказали о правильной туалетной бумаге

Роскачество выяснило, насколько безопасна туалетная бумага, представленная на прилавках отечественных магазинов. Как пишет РИА Новости, в общей сложности тестирование прошла продукция 30 популярных торговых марок. Результаты исследования публикует официальный сайт ведомства.

Отмечается, что специалисты Роскачества искали в туалетной бумаге опасные хлор и свинец, растворяли её в воде и измеряли каждый рулон в длину, а также сравнивали однослойную бумагу с многослойной. В результате наивысшей оценки экспертов удостоилась продукция пяти марок туалетной бумаги.

Помимо этого, в ходе исследования, эксперты доказали, что бумага, изготовленная из вторсырья, соответствует всем требованиям безопасности. Хром, цинк, мышьяк, хлор и формальдегид не были обнаружены ни в одном рулоне. В Роскачестве подчеркнули, что вся бумага, которая приняла участие в исследовании, не вызывает раздражения кожи и слизистой, отмечает ФедералПресс.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.