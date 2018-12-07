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В Роскачестве рассказали, как выбрать правильную елку

7 Декабря 2018 в 11:51
В Роскачестве рассказали, как выбрать правильную елку

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку и при этом не навредить природе. Как пишет ТАСС, эксперты заявили, что россиянам необходимо выбирать именно живую елку, но она должна быть выращена на специальной плантации. Новогоднее дерево советуют покупать в лесничествах и на специальных елочных базарах.

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе ели или сосны, это ветки: они должны легко гнуться. Помимо этого, следует оценить и срез ствола – тёмная каймы означает, что новогоднее дерево будет радовать своей свежестью и красотой недолго. Также в Роскачестве уточнили, что ель может простоять в квартире около восьми дней, сосна – примерно 12-ть.

Между тем, в Госдуме предложили рэперам выступать на «Голубых огоньках». Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил о планах обратиться к руководству центральных телеканалов, чтобы на новогодние вечера приглашали рэп-исполнителей, отмечает Газета.ру. Таким образом чиновник хочет решить проблему с отменой концертов российских артистов в нескольких регионах России.

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