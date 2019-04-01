В «Росгеологии» назначен новый глава

Новым главой «Росгеологии» назначен замминистра экономического развития России и бывший глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, пишет RT. Об этом сообщается на официальном сайте Минприроды России.

По словам главы ведомства, на Горькова возложены ответственные задачи. В том числе, усиление показателей прироста минерально-сырьевой баз страны, а также решение проблем с неисполнением ранее взятых обязательств по важным государственным заданиям.

Напомним, ранее «Росгеология» попала в центр скандала. В феврале в сети появилась запись разговора по Skype бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. В нём чиновник обсуждал коллег, используя обсценную лексику, а также заявлял о принуждении некоторых из них к сексуальным контактам. Позже он был уволен, а в марте задержан в аэропорту Внуково по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.