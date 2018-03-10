В Росатоме отреагировали на отказ России от участия в ЦЕРН

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

Она отметила, что решение было принято Москвой еще в конце 2017 года. Тезаури подчеркнула, что с Россией у организации сложились очень хорошие отношения на всех уровнях и долгая история сотрудничества. Поэтому отказ от членства в ЦЕРН никак не повлияет на участие Москвы в совместных проектах, пишет Газета.ру

Ситуацию уже прокомментировали в Росатоме. В департаменте коммуникаций заявили, что госкорпорация как и прежде будет выполнять все заказы ЦЕРН и поставлять оборудование.

«Росатом поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе», - сказали ТАСС в госкорпорации.

ЦЕРН была организована в 1953 году. Ее полноправными членами являются 20 стран, а Россия, Япония, Индия и США имеют статус наблюдателей.