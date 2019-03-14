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В родные пенаты. Цеповяз переведён из СИЗО Хабаровска в колонию

14 Марта 2019 в 11:22
В родные пенаты. Цеповяз переведён из СИЗО Хабаровска в колонию

Осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз переведен из следственного изолятора Хабаровска обратно в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Викторию Макарчук.

Справку о переводе выдало региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. В какую именно колонию отправила Цеповяза в УФСИН не уточнили, передает RT.

Члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза, чтобы понять, действительно ли он имел возможность получать деликатесы в заключении. По словам Макарчук, судя по записям, он заказывал стандартный набор.  

Ситуация с отбытием наказания Цеповязом попала в центр внимания общественности после того, как стало известно, что в Амурской исправительной колонии он разводил на пасеке мёд, а также регулярно готовил шашлыки и питался деликатесами, в частности, морепродуктами.

Начальник колонии после скандала с фотографиями Цеповяза будет уволен после выхода из отпуска.

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