В родные пенаты. Цеповяз переведён из СИЗО Хабаровска в колонию

Осуждённый по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз переведен из следственного изолятора Хабаровска обратно в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края Викторию Макарчук.

Справку о переводе выдало региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний. В какую именно колонию отправила Цеповяза в УФСИН не уточнили, передает RT .

Члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза, чтобы понять, действительно ли он имел возможность получать деликатесы в заключении. По словам Макарчук, судя по записям, он заказывал стандартный набор.

Ситуация с отбытием наказания Цеповязом попала в центр внимания общественности после того, как стало известно, что в Амурской исправительной колонии он разводил на пасеке мёд, а также регулярно готовил шашлыки и питался деликатесами, в частности, морепродуктами.

Начальник колонии после скандала с фотографиями Цеповяза будет уволен после выхода из отпуска.