РФС обвинил болельщиков «Локомотива» в расистских оскорблениях

Группа болельщиков железнодорожников допустила оскорбительные выкрики в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витиньо во время матча за Суперкубок России против "Локомотива" 27 июля, сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

По словам руководителя союза, виновные понесут наказание, после того как эпизод рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Алаев заверил, что футбольная организация не останется в стороне от таких нарушений.

Матч за Суперкубок России прошёл 27 июля на новом стадионе в Нижнем Новгороде. В дополнительное время победил ЦСКА со счётом 1 : 0.