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В РФ выросли цены на сахар

26 Октября 2018 в 10:07
В РФ выросли цены на сахар

В РФ осенью подскочили цены на сахар. Так, его оптовая стоимость в Южном федеральном округе поднялась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом по стране цена выросла в полтора раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

В то же время, как рассказал ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов, в Центральной России цены на сахар держатся на уровне 35 рублей за килограмм, сообщает Ura.ru.

Напомним, в конце весны начался резкий рост цен на бензин. Тогда президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН рассказал, как предотвратить подобное увеличение стоимости.

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