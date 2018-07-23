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В РФ вернулись все клиенты «Натали Турс»

23 Июля 2018 в 15:36
В РФ вернулись все клиенты «Натали Турс»

Все клиенты российского туроператора «Натали Турс» вернулись в РФ. Об этом рассказал член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин. По его словам, 18 июля за пределами России оставались 200 клиентов, сообщает ТАСС.

23 июля из Турции должны вернуться два туриста, которые покупали у данного туроператора только билеты.

Напомним, 4 июля компания «Натали Турс» заявила об аннулировании всех туров, начиная с 4 июля и по 30 сентября. В качестве причины была указана нехватка средств для оплаты услуг поставщикам.

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