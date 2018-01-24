В РФ в 2017 году увеличился ввод жилья экономического класса

В России введено в эксплуатацию 78,6 миллионов квадратных метров жилья за 12 месяцев 2017 года. Такие данные предоставили в Росстате. Данный показатель ниже, чем в 2016 году на 2%. С такими словами выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень во время совещания по жилищной политике, прошедшего 23 января.

Глава Минстроя посчитал 2017 год успешным.

«В начале 2017 года, с учетом данных регионов, Минстроем России прогнозировалось снижение объема ввода жилых помещений на 4-5 %, но не менее 75 млн. кв. м. Однако предварительные данные по объему ввода жилья показали, что прошедший год для отрасли жилищного строительства стал достаточно успешным», - подчеркнул Мень.

Если рассматривать экономический класс, то в 2017 году такого жилья было введено 44,4 миллиона квадратных метров, что на 11,2% больше, чем в 2016 году.

В лидеры по вводу жилья в 2017 году стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. По предварительным данным, там введено свыше 8,3 млн кв. м, 4,68 млн кв. м и 3,54 млн кв. м соответственно. Отмечается, что после окончательного подсчёта показатели увеличатся в большую сторону.

По мнению Михаила Меня, рост объёма жилья, прежде всего, связан с доступностью ипотеки. По состоянию на 1 декабря ипотечных кредитов было выдано на общую сумму в 1 730 933 миллионов рублей.