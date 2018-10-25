В РФ стартовало исполнение майского указа президента

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В РФ начался этап по исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Глеб Кузнецов по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщают РИА Новости.

По его словам, уже обозначены приоритеты, также был подтверждён список национальных проектов для исполнения майского указа.

«Гарантировано финансирование, подтвержден список национальных проектов по основным направлениям, обозначены приоритеты, обозначенные в майском указе. Теперь это приоритет в нашей государственной политике. Все это будет под контролем федеральной власти и в зоне особого внимания», - обратил внимание Кузнецов.

Как подчеркнул политолог, большое внимание планируется уделить регионам. Он также особо отметил, что понятие «депрессивный регион» должно уйти в прошлое.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин призвал госкомпании принять участие в нацпроектах, сообщает Ura.ru . По словам российского лидера, именно для этих целей они и создавались, сообщает « ФедералПресс ».

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН посчитал слова о нехватке денег на исполнение майских указов саботажем.

Напомним, майский указ – документ, который обозначает цели развития страны на шесть лет.