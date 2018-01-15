В РФ стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

15 января в России начали маркировать табачную продукцию. Пока что это проходит в качестве эксперимента. Основной целью подобного проекта является подтверждение подлинности товара, а также пресечение попыток незаконного ввоза сигарет, сообщает «Газета.ру» .

За ходом эксперимента будут следить Минкомсвязи, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, ФНС, ФСБ и другие ведомства.

Как сообщил ранее советник российского вице-премьера Григорий Петришин, правительство выбирало между тремя способами маркировки табачной продукции.