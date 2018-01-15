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В РФ стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

15 Января 2018 в 15:27
В РФ стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

15 января в России начали маркировать табачную продукцию. Пока что это проходит в качестве эксперимента. Основной целью подобного проекта является подтверждение подлинности товара, а также пресечение попыток незаконного ввоза сигарет, сообщает «Газета.ру».

За ходом эксперимента будут следить Минкомсвязи, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин, ФНС, ФСБ и другие ведомства.

Как сообщил ранее советник российского вице-премьера Григорий Петришин, правительство выбирало между тремя способами маркировки табачной продукции.

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