В РФ построили все объекты коммунальной инфраструктуры к ЧМ-2018

Объекты инженерной инфраструктуры для чемпионата мира по футбола 2018 года, который пройдёт в России, построены. Об этом журналистам 24 января рассказал глава Минстроя Михаил Мень. Во время выставки в Госдуме. По его словам, такую информацию предоставили регионы.

«По предоставленной регионами информации, достроены все объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование спортивных сооружений Чемпионата мира по футболу», - заявил Мень.

Глава ведомства подчеркнул, что практически все объекты уже введены в эксплуатацию. Исключение составляют водоочистные сооружения в Волгограде, где нужно ещё провести пуско-наладочные работы.

Во время подготовки в ЧМ были построены или реконструированы водопроводы, очистные сооружения, водоводы, канализационные коллекторы, насосные станции и другие объекты, которые будут способствовать развитию городов. Все они расположены в Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской областях и в Мордовии.

Напомним, министерство строительства было назначено ответственным за исполнение 29 мероприятий по подготовке инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.