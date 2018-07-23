В результате стрельбы в Торонто погибла женщина и пострадали 13 человек

В канадском городе Торонто произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и пострадали еще 13 человек, включая молодую девочку, которая находится в критическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Стрельба в одном из жилых районов Торонто произошла в 10 часов вечера по местному времени (5 утра по московскому). По словам свидетелей инцидента, было примерно двадцать выстрелов. Стрелка ликвидировали, личность пока не установлена.

Отмечается, что полиция не называет инцидент терактом.