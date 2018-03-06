В результате отравления грибами в Зимбабве погибли 10 человек





В Зимбабве большая семья отравилась ядовитыми грибами, в результате чего погибли 10 человек.

Как уточняет «Синьхуа», 28 февраля 14 человек из одной семьи после употребления в пищу диких грибов получили массовое отравление. В тот же день 3 человека скончались, остальные были доставлены в больницу в Булавайо. Спустя несколько дней еще 7 человек погибли, оставшиеся 4 человека находятся на лечении.

На африканском материке можно встретить и те виды грибов, которые растут в России (например, лисички, маслята, белые грибы, некоторые виды шампиньонов и др.) Но есть и чисто «африканские» грибы. Например, здесь произрастает гриб-рекордсмен, достигающий ста сантиметров в диаметре. Растёт он на термитниках. Этот гриб может весить до 5 килограммов – из него африканские женщины варят грибной суп. Кстати, «тихая охота» в Африке считается исключительно женским делом – мужчины за грибами не ходят и не разбираются в их особенностях. Ядовитых грибов на африканском континенте тоже немало – есть и мухоморы, и бледные поганки, и ложные шампиньоны, которые, как правило, встречаются в южной части Африки.