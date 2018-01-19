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В результате крушения вертолёта в США погиб лидер зимбабвийской оппозиции

19 Января 2018 в 00:55

Лидер оппозиции Зимбабве Рой Беннетт погиб в результате крушения вертолёта в горном районе американского штата Нью-Мехико.

Отмечается, что в авиакатстрофе всего погибли пять человек, включая политика, а ещё один получил серьёзные травмы.

По данным телекомпании, погибших перевозил частный вертолёт Huey UH-1.

Причину катастрофы устанавливают, передает RT.

Huey UH-1 - американский многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron. Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолётостроения. Серийно производится с 1960 года. Выпущено большое количество военных и гражданских модификаций. Общее число вертолётов всех модификаций, выпущенных с начала серийного производства, включая лицензионный выпуск вне США — более 16000 штук. Текущий вариант вертолёта, используемый в корпусе морской пехоты США — UH-1Y.


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