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В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 19 человек

18 Июля 2018 в 22:41

В акватории восточной части Средиземного моря возле северного берега Кипра затонуло судно с нелегальными мигрантами, предположительно сирийцами. В результате трагедии 19 человек погибли, десятки людей пропали без вести. Спасено более ста человек, передает «Синьхуа».

Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств контрабандисты используют от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок.


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