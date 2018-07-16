В результате аварии на шахте в Грузии погибли четыре человека

4 рабочих погибли, шестеро пострадали в результате взрыва в одном из тоннелей шахты по добыче каменного угля в Ткибули, сообщило сегодня МВД Грузии.

Произошел обвал свода, а за ним последовала деформация стен, вызванная, предположительно, взрывом метана, передает «Синьхуа».

Расположен на юго-западных склонах Рачинского хребта, в 42 километрах северо-восточнее Кутаиси, в 165 километрах северо-западнее Тбилиси. Конечный пункт железной дороги Риони— Кутаиси — Ткибули. Также в городе находится сеть ведомственных подъездных железнодорожных путей.