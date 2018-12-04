В реестр проектов повторного применения включено 117 новых объектов

117 новых объектов капитального строительства за два месяца вошли в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Всего в реестр входят 794 проекта, рекомендованные для тиражирования по всей стране. На сегодняшний день реестр содержит 240 проектов школ, 299 детских садов, 86 жилых домов, 43 объекта здравоохранения, 19 объектов коммунального обслуживания и 26 социального, а также 66 проектов спортивных зданий и сооружений, 6 административных зданий и 9 линейных объектов.

Напомним, что включение в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования позволяет сэкономить бюджетные средства и повторить реализацию уже зарекомендовавших себя проектов строительства.