Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

В реестр проектов повторного применения включено 117 новых объектов

4 Декабря 2018 в 14:35
В реестр проектов повторного применения включено 117 новых объектов

117 новых объектов капитального строительства за два месяца вошли в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Всего в реестр входят 794 проекта, рекомендованные для тиражирования по всей стране. На сегодняшний день реестр содержит 240 проектов школ, 299 детских садов, 86 жилых домов, 43 объекта здравоохранения, 19 объектов коммунального обслуживания и 26 социального, а также 66 проектов спортивных зданий и сооружений, 6 административных зданий и 9 линейных объектов.

Напомним, что включение в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования позволяет сэкономить бюджетные средства и повторить реализацию уже зарекомендовавших себя проектов строительства.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.