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В развитие российского туризма вложат 21 млрд рублей

10 Марта 2019 в 14:06
В развитие российского туризма вложат 21 млрд рублей

На развитие российской отрасли из федерального бюджета планируется направить около 21 млрд рублей. Финансирование запланировано в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021», сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму Николая Королёва.

«В рамках этой программы предполагается уже сейчас выделение на бюджетный период 2019–2021 годов порядка 21 миллиарда рублей», — сделал заявление на совещании в ходе выставки «Интурмаркет» Королёв.

По информации представителя федерального агентства, одновременно идет подготовка новой госпрограммы по проблемам туризма.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН рассказал, какой вид туризм считает наиболее перспективным и интересным.

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