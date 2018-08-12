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В Раде требуют лишить гражданства украинцев с паспортами РФ

12 Августа 2018 в 15:47
В Раде требуют лишить гражданства украинцев с паспортами РФ

Украинцы, получившие российские паспорта, должны быть лишены украинского гражданства «без суда и следствия». Такое предложение выдвинул депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

По его мнению, прежде всего стоит лишить гражданства «жителей оккупированных территорий», которые «схватили российский триколор».

«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия — без ничего. На это даже не нужно тратить время работы наших судов», — заявил Береза, слова которого приводит RT.

Украинский депутат уточнил, есть особая категория граждан страны, которые получили российский паспорт, но тщательно это скрывают. Такими личностями должны заниматься спецслужбы. Каждый такой случай должен быть расследован, считает парламентарий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт – один из лучших в мире.

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