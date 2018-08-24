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В Раде признали, что крымчане «осознанно» хотели воссоединения с Россией

24 Августа 2018 в 08:38
В Раде признали, что крымчане «осознанно» хотели воссоединения с Россией

Депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что население Крымского полуострова действительно хотело присоединения региона к России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский парламентарий от фракции «Блок Петра Порошенко» признал, что процесс воссоединения Крыма с Россией обеспечивался «исключительно гуманитарными предприятиями», сообщает «Свободная Пресса».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал Винник.

Депутат Рады добавил, что украинские спецслужбы совершили большую ошибку, когда не заметили растущую неприязнь крымчан к Киеву, пишет Life.ru.

Напомним, за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77 процентов жителей полуострова в ходе референдума 16 марта 2014 году.

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