В Раде подозревают, что Савченко сбежала в Россию

Заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что депутат Рады могла сбежать в Россию. Он заявил изданию LB.ua о своей уверенности, что Савченко находится не «в Страсбурге, а на территории страны-агрессора». По его информации вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил, что её нет в составе делегации Украины.

Тетерук не исключил, что Савченко могла уехать из Украины в понедельник из-за ситуации с задержанием главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, пишет RT.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала Надежду Савченко на допрос в качестве свидетеля по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов в центре Киева, пишет «Газета.ру».