В Раде объяснили, почему у Поклонской осталось украинское гражданство

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не стала лишать гражданства бывшего прокурора Наталью Поклонскую.



По словам депутата, в ответ на его официальный запрос в ГМС сообщили, что не имеют документально подтвержденных оснований для лишения Поклонской гражданства.

«У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!», - уточнил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, Поклонская с 2002 года работала в украинской прокуратуре. После присоединения Крыма к России в 2014 году она стала прокурором республики. А в 2016 году стала депутатом Государственной думы.