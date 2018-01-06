Воскресенье
07 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

В Раде объяснили, почему у Поклонской осталось украинское гражданство

6 Января 2018 в 12:34
В Раде объяснили, почему у Поклонской осталось украинское гражданство

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не стала лишать гражданства бывшего прокурора Наталью Поклонскую.

По словам депутата, в ответ на его официальный запрос в ГМС сообщили, что не имеют документально подтвержденных оснований для лишения Поклонской гражданства.

«У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!», - уточнил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, Поклонская с 2002 года работала в украинской прокуратуре. После присоединения Крыма к России в 2014 году она стала прокурором республики. А в 2016 году стала депутатом Государственной думы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.