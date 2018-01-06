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В Раде назвали причину сохранения украинского гражданства Поклонской

6 Января 2018 в 11:32
В Раде назвали причину сохранения украинского гражданства Поклонской

Депутата ГД РФ Наталью Поклонскую не стали лишать украинского гражданства. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По его словам, у Государственной миграционной службы Украины нет сведений о том, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.

«У них нет данных о том, что она нарушила закон Украины о двойном гражданстве!» — отметил Лещенко, слова которого приводит Газета.ру

Информация о наличии у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской украинского паспорта появилась в украинских СМИ в середине октября 2017 года.

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