В Раде назвали причину сохранения украинского гражданства Поклонской

Депутата ГД РФ Наталью Поклонскую не стали лишать украинского гражданства. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По его словам, у Государственной миграционной службы Украины нет сведений о том, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.

«У них нет данных о том, что она нарушила закон Украины о двойном гражданстве!» — отметил Лещенко, слова которого приводит Газета.ру

Информация о наличии у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской украинского паспорта появилась в украинских СМИ в середине октября 2017 года.