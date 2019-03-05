В работе «Amazon» произошел сбой

Пользователи онлайн-ретейлера «Amazon» сообщили о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.

Сбой произошел около 20:28 мск. Больше всего сообщений о проблемах с «Amazon» приходит из США, а также из европейских стран, сообщает ТАСС.

Amazon.com, Inc. — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).