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В работе «Amazon» произошел сбой

5 Марта 2019 в 21:11
В работе «Amazon» произошел сбой

Пользователи онлайн-ретейлера «Amazon» сообщили о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.

Сбой произошел около 20:28 мск. Больше всего сообщений о проблемах с «Amazon» приходит из США, а также из европейских стран, сообщает ТАСС.

Amazon.com, Inc. — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).

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