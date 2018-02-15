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В пяти минутах от метро «Бауманская» на аукцион выставлена коммерческая недвижимость

15 Февраля 2018 в 15:08
В пяти минутах от метро «Бауманская» на аукцион выставлена коммерческая недвижимость
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по реализации коммерческой недвижимости.

В центре города в пяти минутах от метро «Бауманская» на аукцион выставлен объект площадью 1519 кв. метров. Лот представляет собой нежилые помещения свободного назначения, расположенные в жилом доме. Начальная стоимость лота – 65 млн. рублей. Прием заявок проводится до 19 февраля. Объект расположен по адресу улица Фридриха Энгельса, дом 31/35.

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На юго-востоке Москвы в десяти минутах от метро «Братиславская» на аукцион выставлен объект площадью 2751 кв. метров. Лот расположен на первом и втором этаже жилого дома. Начальная стоимость объекта составляет 147 млн рублей. Прием заявок проводится до 15 февраля. Объект расположен по адресу улица Братиславская, дом 30.

Документация

На северо-востоке города в районе Северный на аукцион выставлен комплекс из 3 зданий и помещений общей площадью 6566 кв. метров. Начальная стоимость объекта – 187,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 февраля. Лот расположен по адресу Дмитровское шоссе, дом 182 строения 1, 2, 4, 5.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25. 

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

 

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