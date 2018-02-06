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В пустыне Сахара выпал снег

6 Февраля 2018 в 22:56

В алжирском городе Айн-Сефра, расположенном в пустыне Сахара, выпал снег, передает «Интерфакс».

Прошлый снегопад прошел в городе в январе 2018 года. В общей сложности, с декабря 2016 года в этом районе снег выпадал четыре раза. Прежде снегопадов не было 37 лет.

Айн-Сефра расположен на высоте порядка 1000 метров под уровнем моря и окружен Атласскими горами. Средняя температура в городе в это время года составляет 6-12 градусов тепла по Цельсию.

Сахара — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле. Расположена на севере Африканского континента. С запада Сахара омывается Атлантическим океаном, с севера ограничена горами Атлас и Средиземным морем, а с востока — Красным морем. Южная граница пустыни определяется зоной малоподвижных древних песчаных дюн на 16° с.ш., к югу от которой располагается Сахель — переходный регион к Суданской саванне.


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