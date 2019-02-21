Из Приморской «китовой тюрьмы» пропала касатка

Как стало известно Greenpeace, касатка пропала из бухты Средней, которая находится под Находкой. Сообщается, что там содержатся незаконно 11 касаток и 87 белух. О пропаже сообщила компания, которая и удерживала животное. Предполагается, что питомец уплыл из вольера из-за повреждения сетного мешка, в котором он находился. Однако участники коалиции «За свободу косаток и белух» заявили, что сбежать из подобного загона самостоятельно невозможно.

Участники коалиции уже подготовили заявление в Следственный комитет России по признакам жестокого обращения с животными, предположительно приведшего к гибели касатки. Сообщается, что с ситуацией уже ознакомился председатель Комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов взял ее под личный контроль. Кроме того, в МВД и Генпрокуратуру России направлен депутатский запрос.

Ранее представитель знаменитой династии дрессировщиков Эдгард Запашный в эфире НСН озвучил спорные аспекты «закона об ответственном обращении с животными.