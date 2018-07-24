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В Приморском крае запустят льготную ипотеку по ставке 5,5% годовых

24 Июля 2018 в 15:48
В Приморском крае запустят льготную ипотеку по ставке 5,5% годовых

Программа льготной ипотеки ДОМ.РФ запускается в Приморском крае. Ставки по ней составят от 5,5% годовых. Ранее было подписано трёхстороннее соглашение по данному вопросу. Его подписали врио губернатора региона – глава администрации Приморского края Андрей Тарасенко, генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Роман Чернявский и гендиректор ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Льготной программой ипотеки смогут воспользоваться сотрудники бюджетной сферы, в том числе учителя, врачи, учёные, госслужащие, а также семьи, в которых двое и больше детей. Она будет действовать и для первичного и для вторичного жилья. Кредиты будут оформляться в Корпорации развития жилищного строительства, который выступает в качестве партнёра ДОМ.РФ. Субсидии будут выделяться из регионального бюджета. Администрация Приморского края планирует направить в 2018 году на эти цели около 30 миллионов рублей, в 2019 году – 100 миллионов рублей.

Самая низкая ставка будет предлагаться гражданам, которые будут приобретать квартиру на этапе строительства.

Полную информацию можно получит на сайте ДОМ.РФ.

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