В приемную кандидата Собянина поступило свыше 2,5 тысяч наказов горожан

В общественную приемную кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина поступило более двух с половиной предложений от москвичей. Такие цифры озвучил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член избирательного штаба кандидата Дмитрий Морозов. По его словам, подавляющее большинство обращений касаются жилищно-коммунальной сферы, также москвичей интересуют вопросы, связанные с транспортом и жильем.Также Дмитрий Морозов заявил, что жители столицы уверены в том, что их проблемы будут решены, поскольку смотрят на них сквозь призму изменений, которые происходят в столице.

Добавим, общественная приемная действующего градоначальника Сергея Собянина начала работу 26 июня. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября.



