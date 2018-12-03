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В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция на тему: «Почему Трамп испугался Путина? Итоги саммита»

3 Декабря 2018 в 12:13
В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция на тему: «Почему Трамп испугался Путина? Итоги саммита»

Эксперты в эфире НСН обсудят результаты встречи G20 в Аргентине.

В Аргентине состоялся саммит «Большой двадцатки». Главы делегаций согласовали итоговую совместную декларацию. Они, в частности, договорились активизировать торговлю и реформировать ВТО. Президент США за день до начала саммита объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным, объяснив это инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе. Президент России заявил по итогам саммита, что Москва не ставила каких-то предварительных условий этой встречи. Он подчеркнул, что необходимо обсудить чрезвычайно важные вопросы стратегической стабильности и нераспространением оружия массового уничтожения. Сам инцидент в Керченском проливе Путин назвал провокацией и подчеркнул, что с Украиной сейчас не возможно договариваться практически ни по какому вопросу.

В пресс-конференции НСН принимают участие: российский  дипломат, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, политолог НИколай Платошкин; директор Института политических исследований Сергей Марков; эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Они подведут итоги саммита G20 в Буэнос-Айресе, а также оценят последствия отмены встречи лидеров России и США.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

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