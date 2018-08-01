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В предвыборную программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы

1 Августа 2018 в 18:12
В предвыборную программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы

В предвыборную программу кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина войдут предложения жителей и планы развития всех 146 районов столицы Российской Федерации. На этой основе будет организована новая программа «Мой район». Её проект Собянин обсудил с экспертами в ходе встречи в формате «круглого стола».

По словам Собянина, при формировании программы необходимо учитывать проблемы и нерешенные вопросы конкретных территорий на местах. Главной целью кандидат в мэры назвал гарантию равных возможностей для всех москвичей. Речь идёт об образовании, медицине, общественном транспорте, благоустройства районов.

Как отметил Серей Собянин, программа «Мой район» будет периодически пересматриваться каждый год, учитывая запросы жителей Москвы. Причём в обсуждении будут принимать участие и сами горожане.

Новая встреча с экспертами стала уже второй в цикле «круглых столов», которые собирается провести кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. Предыдущая дискуссия была посвящена городскому здравоохранению.

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