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В предстоящие выходные на Москву обрушится сильнейший снегопад

1 Февраля 2018 в 18:51
В предстоящие выходные на Москву обрушится сильнейший снегопад

В ближайшие выходные, а также в начале следующей недели в Москве выпадет до полуметра осадков снега. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что все столичные службы работают в круглосуточном режиме.  Также они готовы к борьбе с последствиями предстоящего снегопада.

Кроме того, он обратился к автомобилистам с просьбой не затруднять работу коммунальной техники и пониманием относиться к возможным затруднениям дорожного движения, которые она может спровоцировать. 

Добавим, по информации метеорологов, в январе в Москве выпало 66 см осадков. Это – рекордная отметка, которая составляет 157% от месячной нормы. 

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