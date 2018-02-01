В предстоящие выходные на Москву обрушится сильнейший снегопад

В ближайшие выходные, а также в начале следующей недели в Москве выпадет до полуметра осадков снега. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что все столичные службы работают в круглосуточном режиме. Также они готовы к борьбе с последствиями предстоящего снегопада.

Кроме того, он обратился к автомобилистам с просьбой не затруднять работу коммунальной техники и пониманием относиться к возможным затруднениям дорожного движения, которые она может спровоцировать.

Добавим, по информации метеорологов, в январе в Москве выпало 66 см осадков. Это – рекордная отметка, которая составляет 157% от месячной нормы.