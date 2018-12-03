В преддверии Нового года елки в Подмосковье взяли под особый контроль

В рамках специальной предновогодней операции леса Подмосковья взяли под особый контроль. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Начиная с этого понедельника, 3 декабря, на территории Московской области усиливается федеральный государственный лесной надзор. А с 17 числа к работе подключатся специальные мобильные группы – они будут патрулировать леса и выявлять факты незаконной вырубки хвойных деревьев.

Отмечается, что нарушителей ждёт штраф от трех тысяч рублей для физических лиц, и от 200 тысяч - для юридических. Если нанесенный ущерб превышает пять тысяч рублей, злоумышленника ждет уголовная ответственность.