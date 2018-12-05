В праздничные дни парковка в столице останется бесплатной

Парковка в праздничные дни на всех улицах Москвы останется бесплатной. Как отметили столичные власти, с 15 декабря платная парковка по воскресеньям будет введена только на 1,9% улиц мегаполиса. В частности, речь идёт о пространствах возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов. Кроме того, в список вошли Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие.

Отмечается, что нововведения также связаны с просьбами горожан, проживающих на улицах с наиболее загруженными парковками. Они неоднократно обращались в департамент транспорта столицы с жалобами на невозможность припарковаться возле дома.

Напомним, бесплатная парковка в центре Москвы действовала с 2016 года. «Парковочные каникулы» распространялись на воскресенья, праздничные дни и перенесенные выходные дни.

Как напоминает НСН, ранее блогер и урбанист Илья Варламов поддержал повышение тарифов на парковку в столице. По его словам, поднимать стоимость парковки нужно только на самых востребованных участках столичных улиц, а также необходимо предоставлять москвичам альтернативу в виде комфортного общественного транспорта.