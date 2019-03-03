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В пожаре в Петербурге погибли три человека

3 Марта 2019 в 13:26
В пожаре в Петербурге погибли три человека

Пожар в квартире дома 10/1 на Ленской улице Санкт-Петербурга, в результате которого погибли три человека, потушен, сообщили представители регионального управления МЧС.

Сведения о том, что в здания девятиэтажного жилого дома в Красногвардейском районе начался пожар, появились утром в воскресенье. Люди выпрыгивали из окон, спасаясь от огня.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела <...> квартира на 7-м этаже. До прибытия спасателей трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры» - рассказали представители МЧС «Интерфаксу».

Медики, которые прибыли на место пожара, констатировали смерть горожан. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося, сообщают Известия.

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