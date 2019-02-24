В пострадавшем от обрушения доме в Магнитогорске жители эвакуированы из-за пожара

В Магнитогорске возник пожар в торговом центре, который пристроен к многоэтажному жилому дому, где 31 декабря 2018 года взорвался газ. Состоялась эвакуация двух соседних подъездов. Жильцы не пострадали, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Горожане эвакуированы из-за задымления – всего 61 человек, в том числе 11 детей.

Согласно официальному сообщению, пожар к настоящему моменту ликвидирован.

После провертивания помещений жильцы вернулись домой из автобусов, где их временно размещали.

На месте инцидента работает пожарная лаборатория, причины пожара выясняются.

Следственный комитет России считает версию о взрыве бытового газа в жилом доме Магнитогорска приоритетной. Об этом сообщают Дни.ру со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что самым удручающим в этой ситуации является то, что подобные катастрофы приобретают массовый характер. Причина, по его мнению, кроется в недостаточном контроле со стороны государства.