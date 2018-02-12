Вторник
13 февраля
USD 58.02
EUR 71.25
Горячие новости

В посольстве США ответили на предложение о Североамериканском тупике в Москве

12 Февраля 2018 в 19:46
В посольстве США ответили на предложение о Североамериканском тупике в Москве

Официальный представитель дипмиссии США в России Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты не рассуждают о тупиках, а предпочитают искать пути к конструктивным отношениям.

«Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией», — прокомментировала Олсон идею переименования улицы, где находится здание посольства

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв выступил с инициативой о переименовании улицы перед зданием посольства в Североамериканский тупик. Такая идея возникла после появления площади Бориса Немцова перед российским посольством в Вашингтоне.

Дегтярев был уведомлен мэрией Москвы о том, что его инициатива будет рассмотрена в ближайшее время Городской межведомственной комиссией по наименованию объектов столицы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.