В посольстве США ответили на предложение о Североамериканском тупике в Москве

Официальный представитель дипмиссии США в России Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты не рассуждают о тупиках, а предпочитают искать пути к конструктивным отношениям.

«Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией», — прокомментировала Олсон идею переименования улицы, где находится здание посольства

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв выступил с инициативой о переименовании улицы перед зданием посольства в Североамериканский тупик. Такая идея возникла после появления площади Бориса Немцова перед российским посольством в Вашингтоне.

Дегтярев был уведомлен мэрией Москвы о том, что его инициатива будет рассмотрена в ближайшее время Городской межведомственной комиссией по наименованию объектов столицы.