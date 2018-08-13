В посольстве РФ требуют доказательств «русского следа» в Шарлотсвилле

Российское посольство в США прокомментировало заявления американских политиков о якобы российском влиянии на протесты в Шарлотсвилле в прошлом году.

По словам дипломатов, в США «не находят ничего лучшего», как выискивать «русский след» в столкновениях на расово-социальной почве в Шарлотсвилле. Однако, отмечается в сообщении посольства РФ в Facebook, не приводится ни одного доказательства этих инсинуаций, как и обвинений России во вмешательстве в американские выборы и внутренние дела.

В посольстве РФ назвали поведение американских политиков «безответственным» и предположили, что «русский след» будут икать и в организации вашингтонских протестов 12 августа, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля. В дипведомстве добавили, что «переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем», касающихся межрасовой напряженности в Соединенных Штатах.