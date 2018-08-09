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В посольстве РФ назвали санкции США из-за Скрипалей «драконовскими» и надуманными

9 Августа 2018 в 07:44
В посольстве РФ назвали санкции США из-за Скрипалей «драконовскими» и надуманными

В посольстве России возмутились введением США новых санкций в отношении России. В диппредставительстве назвали их «драконовскими» и заявили, что Вашингтон собирается их ввести под надуманным предлогом, без каких-либо объяснений.

В сообщении посольства отмечается, что новые санкции были объявлены российскому советнику-посланнику в Госдепартаменте 8 августа. Меры вводятся из-за якобы «использования правительством Российской Федеорации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

«Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», — говорится в комментарии посольства, пишет «Газета.ру».

В дипмиссии добавили, что у США якобы имеются доказательства причастности Москвы к использованию химического оружия в британском Солсбери, передает RT. При этом в Госдепе отказались предоставить эти материалы, заявив об их конфеденциальности.

Ранее сообщалось, что США намерены из-за инцидента в Солсбери запретить экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения.

Первый пакет новых санкций Вашингтон готовится ввести с 22 августа 2018 года, передает Ura.ru.

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