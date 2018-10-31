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В последний день октября в Москве семибалльные пробки

31 Октября 2018 в 20:01
В последний день октября в Москве семибалльные пробки

Загруженность дорог в Москве к 20 часам 31 октября составляет 7 баллов, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на ряде участков МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Щелковском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Хорошевском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Пятницкая, Новый Арбат, Тверская, Большая Лубянка, Мясницкая и других.

По прогнозам сервиса, через час загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Накануне НСН сообщала, что загруженность дорог в Москве составляла шесть баллов.

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