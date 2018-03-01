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В Польше вступил в силу закон о «бандеровской идеологии»

1 Марта 2018 в 00:34
В Польше вступил в силу закон о «бандеровской идеологии»

В Польше с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту, сообщает РИА «Новости».

Президент Польши Анджей Дуда подписал ранее данный закон, но при этом направил его на рассмотрение Конституционного суда

Изучение судьями закона не приостанавливает его вступление в силу, передает RT.

Степан Андреевич Бандера (1 января 1909, Старый Угринов, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — 15 октября 1959, Мюнхен, ФРГ) — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. Политические идеи и деятельность Бандеры, Шухевича и других деятелей украинского националистического подполья 1930-х — 1950-х в наши дни стали предметом подражания для современных украинских националистических организаций, которые используют их как основу для воспитания своих сторонников. В свою очередь, жители Юго-Восточной Украины, а также Польши, Белоруссии и России относятся к нему в основном негативно, обвиняя в фашизме, терроризме, радикальном национализме и коллаборационизме. Понятие «бандеровцы», производное от его фамилии, в СССР постепенно стало нарицательным и применимым ко всем украинским националистам, независимо от их отношения к Бандере. 

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