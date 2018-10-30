В Польше испугались оттока украинских мигрантов

Отток украинских рабочих в Германию может стать угрозой для экономики Польши. Об этом заявил Глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот, пишет RT. Опасения в частности связаны с возможным упрощением в ФРГ получение рабочих виз для приезжих из не входящих в ЕС стран.

Согласно прогнозу польской службы занятости, примерно 59% трудовых мигрантов с Украины могут перейти в немецкие компании. Это увеличит нехватку кадров в польских компаниях до 500 тысяч вакансий. В частности речь идет о строительной сфере, где примерно четверть работников являются украинцами и белорусами.