В полиции рассказали подробности о стрельбе в школе Краснодарского края

Сотрудники полиции Краснодарского края прояснили ситуацию со стрельбой, которую утроил учащийся школы №10 станицы Ахтанизовская. Как сообщает «Живая Кубань», по имеющимся данным, инцидент произошел накануне, 4 марта, примерно в 11.30. Конфликт, возникший между учащимися, завершился стрельбой. В результате, незначительные повреждения получили пять пострадавших школьников.

Между тем, Ura.ru отмечает, что подросток хотел занять у учеников школы денег, но после отказа Напомним, ранее инцидент со стрельбой произошёл у школы № 121 в Нижнем Новгороде.

Предположительно в перестрелке с применением травматического оружия приняли участие две группы молодых людей, которые ранее начали выяснять отношения на Московском шоссе. Оттуда они направились на машинах в сторону Тонкинской. Те, кто убегал, собрались забежать в школу, однако преследователи не отставали от них. Участники конфликта ретировались после того, как местные жители вызвали полицию. По Нижегородской области был объявлен план «Перехват» для поиска стрелков. Позже корреспондент онлайн-издании nn.ru Оксана Нестерова рассказал НСН, что предполагаемые участники перестрелки были задержаны.

Ученики школы, где произошла стрельба, а также их родители рассказали телеканалу «360» подробности происшествия.