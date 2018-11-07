В Подольске взорвался самогонный аппарат

Взрыв самогонного аппарата произошел в Подольске, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

«Примерно в 17:30 поступила информация об инциденте на ул. Большая Серпуховская в Подольске. В инцидента были госпитализированы два человека, получившие ожоги. В квартире в момент происшествия находился ребенок, но он не пострадал.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что невысокий уровень жизни большинства россиян вынуждает бизнес производить более дешевую продукцию с возможными нарушениями в составе.