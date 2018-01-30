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В Подольске водители устроили «месиво» на дороге

30 Января 2018 в 13:21
В Подольске водители устроили «месиво» на дороге
Фото: 54.rodina.news

После аварии на перекрестке в микрорайоне Кузнечики в Подольске двое мужчин устроили драку. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», один из мужчин достал из салона железную палку и использовал часы на руках вместо кастета.

Аварию спровоцировал женщина, которая въехала в автомобиль и разбила ему заднюю фару. По словам очевидцев, между мужчинами, которые вышли из автомобилей после столкновения, «началось месиво».

Накануне сообщалось, что водитель такси обокрал клиента и снял с его банковской карты порядка 300 тыс. рублей.

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