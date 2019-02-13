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В подмосковный заповедник наведывалась рысь

13 Февраля 2019 в 15:38
В подмосковный заповедник наведывалась рысь
Редких обитателей подмосковных лесов - рысей – увидели экологи, работающие в Приокско-Террасном заповеднике, расположенном в городском округе Серпухов.

Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, что рысь видели месяц назад, возможно было даже две особи. Специалист отдела экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов, уточнил, что площадь заповедника очень маленькая – всего 7х7 км и охранная зона. А рыси нужна огромная охотничья территория.

Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил создать в Севастополе временный цирк шапито. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН предложил обустроить цирковое здание для проведения концертов и бойцовых поединков.

 

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