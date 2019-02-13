В подмосковный заповедник наведывалась рысь

Сайт «Подмосковье сегодня» пишет, что рысь видели месяц назад, возможно было даже две особи. Специалист отдела экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов, уточнил, что площадь заповедника очень маленькая – всего 7х7 км и охранная зона. А рыси нужна огромная охотничья территория.
Ранее министр культуры Владимир Мединский предложил создать в Севастополе временный цирк шапито. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН предложил обустроить цирковое здание для проведения концертов и бойцовых поединков.