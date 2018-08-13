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В Подмосковье заработали школьные базары

13 Августа 2018 в 13:39
В Подмосковье заработали школьные базары

Школьные базары начали работу в Подмосковье, первый из них открылся в Наро-Фоминске. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на главу Минпотребрынка региона Владимира Посаженникова

Источник отмечает, что в регионе в этом месяце состоится семнадцать школьных ярмарок. Практически на двух тысячах торговых мест можно будет приобрести форму, рюкзаки, канцтовары и учебники. Добавим, на некоторых площадках можно будет проконсультироваться с психологами, также учащиеся смогут проверить уровень владения английским языком.

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